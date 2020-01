En 2017, il n’y avait guère plus de 15 modèles électriques disponibles sur notre marché. En 2020, il y en a plus de 30. Et on ne parle ici que des versions 100 % électriques. C’est ce qui fait dire aux spécialistes que 2 020 sera une grande année pour ce type de voitures. Ajoutez à cela une multitude d’hybrides, simples ou plug-in, et vous comprendrez en effet qu’on devrait, cette année déjà, assister à un véritable tournant dans l’histoire de l’automobile. Une tendance qui se marquera déjà très certainement à l’occasion du Salon de l’Auto du Heysel qui ouvrira ses portes dans moins d’une semaine (10-19 janvier).

(...)