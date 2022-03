Après avoir été touchée une première fois dans le courant du mois de mars, quand une fermeture de deux jours avait été décrétée, la Gigafactory Tesla de Shanghai est à nouveau à l’arrêt. Un confinement strict en deux temps a en effet été décidé par les autorités pour enrayer la reprise épidémique et tester la population. Les districts situés à l'Est de la rivière Huangpu, où se trouve la Gigafactory, seront confinés entre le 28 mars et le 1er avril. L’usine est donc à l’arrêt en ce moment. Ensuite, ce sera au tour des districts situés à l’Ouest d’être confinés entre le 1er avril et le 5 avril.

Peu d’impact chez nous

Cette fermeture ne devrait pas avoir trop d’impact sur les livraisons européennes puisque le retard de production aura été résorbé avant l’envoi du prochain contingent de Model 3 vers le Vieux continent. Si la situation épidémiologique s’améliore tel qu’escompté en tous cas. Quant au Model Y, il est désormais produit dans la première Gigafactory européenne de la marque, près de Berlin.