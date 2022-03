Ce dimanche 20 mars 2022 sera à nouveau jour de fête pour le – très nombreux – fan club de la plus emblématique des voitures populaires. Pour la 13ème fois ce seront en effet plus de 220 VW Coccinelle, Beetle, New Beetle et Combi, sans distinction d'époque, de style (du plus originel au plus "tuné") ou de couleurs, qui se réuniront sur l'esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, face au musée Autoworld.

Dès 10 heures du matin, les voitures commenceront à arriver et seront placées de manière à ce que les badauds puissent venir les admirer. A 14 heures, les bébêtes partiront ensemble pour une balade d'une bonne heure dans et autour de la capitale. Enfin, elles reviendront à leur point de départ pour composer à nouveau une sorte de musée bariolé à ciel ouvert.

© D'Ieteren

(Re)découvrir Autoworld

Bien entendu, on n'a pas forcément envie de faire un saut à Bruxelles juste pour voir des Coccinelle, si craquantes soient-elles. Notre conseil ? En profiter pour visiter Autoworld, qui compte parmi les musées automobiles les plus intéressants d'Europe. Outre l'expo permanente, composée d'une collection très hétéroclite faisant la part belle aux marques belges du début du 20ème siècle, le musée vient d'ouvrir une section dédiée aux voitures de l'univers de Tintin. Et à l'occasion de la Love Bug Parade, une expo temporaire est aussi consacrée à la Coccinelle. L'approche est particulièrement émotionnelle, puisque les voitures exposées sont prêtées par des propriétaires "ordinaires", et chacun raconte l'histoire particulière qui l'unit à sa voiture.

Love Bug Parade, 20 mars 2022 à Autoworld.

Plus d'info : www.autoworld.be