Jamais en reste en matière d’études étonnantes sur la mobilité, le site Zutobi.com vient d’établir le classement des pays les plus accueillants pour les touristes en voiture. L’étude s’est penchée sur 42 pays en prenant en compte de nombreux éléments tels que le taux d’embouteillages, le nombre de décès sur la route par 100.000 habitants, la qualité du réseau, le coût journalier moyen d’une voiture de location et le prix du carburant et du parking. D’autres critères plus étonnants ont également pesé dans la balance : le nombre d’attractions par 100.000 habitants, le nombre de recherche de road trips ou encore le nombre de lieux « instragrammables ».

USA #1

Sans surprise, les Etats-Unis raflent la mise. Il faut dire que tout là-bas est pensé pour l’automobile, et que le pays profite de son immense superficie pour combiner un nombre impressionnant de sites propices aux photos pour les réseaux sociaux (429.960 recensés !) à un faible taux de congestion (13,8% seulement). Et c’est évidemment le pays qui enregistre le taux le plus élevé de recherche de road trips. Avec une moyenne de 7,17 sur 10, l’Amérique devance l’Italie (6,38) et l’Espagne (6,34).

Israël à éviter ?

A l’autre extrémité du classement, Israël ferme la marche, avec un score de 3,84 seulement. Le pays perd principalement des points à cause de son faible taux de recherches de road-trips, et par ses prix de location de voiture, de carburant et de parking parmi les plus élevés du classement.

Et la Belgique ?

Dans tout ça, la Belgique se classe 30ème, entre la Pologne et la Finlande. C’est-à-dire que nous sommes dans la moyenne en tout, mais dans les pays les plus chers en termes de location de voiture et de prix des carburants. En revanche, nous disposons de « spots » Instagram plus nombreux que nos voisins européens de classement (Pologne, Finlande, Bulgarie, République Tchèque, Russie…) et… d’un taux de bouchons estimé parmi les meilleurs élèves : 18,3%.

L'intégralité du classement est ici