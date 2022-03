Le site confused.com, spécialisé dans les assurances auto notamment, a publié les résultats d’une étude sur le stress provoqué par la conduite dans une cinquantaine de pays du monde. Cette enquête se base sur quatre critères pour définir un score de stress : le nombre de caméras par kilomètre routier, la qualité de l’infrastructure, le nombre de véhicules par kilomètre et le nombre d’accidents mortels par 100.000 habitants.

Le Belgique dans le Top 10

Les Emirats Arabes Unis arrivent en tête avec un score de stress de 88/100. Ils pêchent par une densité de véhicules (552,5 voitures/km) et de radars (1 tous les 1,45 km !) exceptionnelle, mais aussi par le taux le plus élevé d’accidents mortels sur la route : 2.724 par 100.000 habitants. Suivent la Bulgarie (80/100), la Turquie (78), l’Italie (76), Hong Kong (76, un radar tous les 0,17 km en moyenne !) et la Tchéquie (74).

La Belgique est 7ème, malgré un très bon score en matière de décès routiers (4,2 pour 100.000 habitants seulement) et une densité finalement assez faible de 48,4 voitures par km. Nous perdons principalement des points en matière de radars, disposés tous les 42 km en moyenne, et surtout d’infrastructure routière, notée à 56,4% seulement.

Notre royaume se classe ainsi au même niveau que la Pologne (55,2%), et loin derrière nos voisins allemands (71,7%), français (73,9%) et surtout néerlandais, à 90,5%, second meilleur élève du monde derrière Singapour (90,9%). En revanche, leur taux de mortalité est bien plus élevé, avec 36,8 tués par 100.000 habitants.

A l’autre extrémité du classement, ce sont deux pays nordiques qui sont considérés comme les moins stressants pour conduire : Le Danemark et la Finlande obtiennent un score de 27/100 seulement. Le premier brille par son faible taux de radars (1 pour 3.727,9 km de route) ; le second par sa faible densité, 5,8 voitures par km seulement.

Les résultats complets (en anglais) via ce lien