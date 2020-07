Promise comme une révolution imminente de notre mobilité, la voiture autonome devient doucement mais sûrement une chimère, et ne devrait pas devenir réalité dans l’immédiat. Et moins encore en Belgique selon le cabinet KPMG, dont la complexité constitue un frein à son déploiement.

KPMG vient de livrer son classement des pays prêts à accueillir la voiture autonome. Le Belgique y figure en 21ème position des 30 pays analysés, devant l’Espagne et l’Italie entre autres, mais très loin derrière Singapour, la Norvège et les Pays-Bas qui constituent le trio de tête de l’étude 2020.

Complexité institutionnelle

Cette mauvaise note s’explique par plusieurs facteurs. L’infrastructure routière d’une part, puisque la Belgique se classe 26ème en termes de qualité des routes, juste devant la Hongrie et la République Tchèque. KPMG met aussi en lumière le fait que voitures, transports en commun, cyclistes et autres usagers faibles partagent souvent la même chaussée, rendant bien plus compliqué le développement des véhicules autonomes que chez les meilleurs élèves, où bus et cyclistes profitent généralement de sites propres.

Mais au-delà de ces constats peu reluisants, KPMG pointe la complexité institutionnelle de notre petit pays, avec ses trois régions rendant « le terrain politique très compliqué » selon Ivan Costermans, Executive Director KPGM Advisory Belgium. « En définitive, si vous voulez faire bouger les choses, il faut que trois gouvernements travaillent ensemble », ce qui ralentit considérablement la prise de décision et compromet l’uniformisation indispensable à un fonctionnement optimal de ces véhicules.