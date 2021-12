Depuis la sortie de la R100RT (70 ch) en 1978, que de kilomètres parcourus pour cette routière dont la récente version se numérise davantage. Avantage ou désavantage ?

Si la motorisation n’évolue pas avec son excellent flat twin ShiftCam de 1.254 cc et ses 136 chevaux, c’est plutôt du côté des assistances et de l’équipement que les modifications se portent.

Cette version 2021 se veut plus agressive avec des formes plus élancées, un éclairage LED et des feux adaptatifs, une bulle redessinée et la disparition de l’antenne radio.

Adieu nos chères aiguilles et place dorénavant à un grand écran TFT de 10’’25 où vous trouverez toutes les informations de conduite et son lot d’assistances à configurer selon vos envies. Une prise USB et un emplacement protégé (doté de la charge sans fil) permettront de connecter votre smartphone pour afficher - entre autres - l’itinéraire que vous aurez préalablement préparé. En revanche, il n’y a plus de support dédié à un GPS externe.