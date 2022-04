Contrairement au X7, la nouvelle Série 7 est bien un tout nouveau modèle. Elle n’est désormais plus proposée qu’en une seule longueur, de 5,39 m, soit 13 cm de plus… que l’ancienne version allongée ! La Série 7 est donc un beau bébé, qui adopte à son tour la nouvelle calandre plus massive et plus anguleuse qu’auparavant, apparue sur le SUV iX.

Plus encore que l’esthétique, c’est sous la carrosserie que se cache la vraie nouveauté. Si elle est toujours proposée en essence sur d’autres marchés, elle sera en revanche exclusivement électrifiée en Europe, dans un premier temps du moins.

© BMW

La i7 xDrive 60 est entièrement électrique. Ses deux moteurs de produisent une puissance combinée de 400 kW (544 ch) et la grosse batterie de 101,7 kWh devrait lui fournir une autonomie pouvant atteindre 625 km par charge ! La capacité de recharge sera portée à 195 kW, ce qui devrait permettre de récupérer 170 km d’autonomie en 10 minutes sur une borne adaptée selon BMW.

En 2023 arriveront d’autres versions, dont une i7 M70 xDrive électrique de « bien plus de 600 ch », une M760e xDrive hybride rechargeable de 571 ch, mais aussi un diesel à hybridation légère 48V.

© BMW

Ecran de 31 pouces

L’habitacle embarquera évidemment tout ce que la marque propose de mieux en matière de technologie et de raffinement. Et ce seront les passagers arrière qui en profiteront le plus, surtout avec les packs Executive Lounge qui ajoute des sièges inclinables et des écrans de commande multimédia dans les portières, et le Sky Lounge, dont le toit vitré intègre de jolies LED pour créer une ambiance particulière.



Mais le clou du spectacle sera le BMW Theatre Screen, un écran de 31 pouces au format 32:9 d’une résolution de 7.680 x 2.160 pixels qui permettra de profiter au mieux de tous les divertissement numériques en roulant.

Les prix ne sont pas encore connus, mais ils compteront à coup sûr 6 chiffres…