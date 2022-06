L’arrivée de la fameuse boîte noire sur nos véhicules est accueillie de manière relativement mesurée par l’association de défense des automobilistes Touring. Dans un premier temps, l’organisme se félicite de "toute technologie pouvant contribuer à augmenter la sécurité et diminuer les coûts pour les consommateurs".

Cependant, indique son porte-parole Lorenzo Stefani, il est "important que l’utilisateur puisse garder le contrôle sur ses données privées. Il faut laisser aux personnes concernées la possibilité de l’opt-in et l’opt-out (NDLR : le fait de donner son consentement ou non pour l’utilisation des données personnelles) et ainsi préserver sa vie privée à tout moment conformément au RGPD."