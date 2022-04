Il aura fallu attendre 41 longues années pour que Honda se décide à relancer la production de sa légendaire Dax ST50. La modernité est passée par là, et la célèbre petite moto reçoit désormais un moteur de 125 cc. Et ça malheureusement, ça change tout.

Sur notre marché belge, par cette augmentation de cylindrée, Honda nous prive de toute cette liberté de mouvement qui a fait notre jeunesse. A partir de 125cc, nous voilà obligés de nous équiper de la tête aux pieds pour se rendre à la boulangerie ou à la salle de sport nous privant ainsi de cette notion de liberté que nous octroyait la conduite de nos Dax d’antan.

Avec une consommation annoncée de moins de 2l/100 km et une vitesse de pointe de 90 km/h, cette Dax ST125 pourrait malgré tout convaincre un large public en recherche des belles années, séduits par son look et ses décos furieusement rétros. Son prix : 4.449€.