Qui n’a jamais connu les embûches administratives liées à une demande de plaque pour un véhicule en Belgique. La célèbre D.I.V (Direction de l’Immatriculation des Véhicules) est pourtant une branche du Service public fédéral de la Mobilité, et a pour but de gérer tous les actes administratifs pour l’immatriculation de tout ce qui va rouler sur la voie publique.

Les formalités automobiles restent un vrai cauchemar pour bon nombre de citoyens, confrontés à une D.I.V. de bonne volonté mais en manque de personnel, travaillant avec des horaires très administratifs et moins orientée vers le renouveau informatique et technologique.

Les assureurs refusent de plus en plus de procéder à toutes les étapes, parfois nombreuses, préalables à l’immatriculation d’une auto, d’un camion ou d’un cyclomoteur. La démarche se complique souvent si le véhicule à immatriculer est d’occasion, qu’il est importé de l’étranger et qu’il faut également s’occuper de son homologation et de formalités d’importation, de taxes et de dédouanement.