Assez curieusement, on n’a jamais autant parlé de mobilité depuis l’arrivée des écolos au pouvoir à Bruxelles et en Wallonie, et se déplacer n’a jamais été aussi compliqué, surtout dans la capitale.

Rouler à Bruxelles prend désormais des allures de chemin de croix à toute heure du jour et tous les jours de la semaine, pas seulement les soirs de matchs de foot.

Et ce n’est pas près de s’arrêter puisqu’on nous annonce de nouvelles mesures de limitation de vitesse et de suppression de parkings.

(...)