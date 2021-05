Déjà investie dans la mobilité alternative avec son offre de hoverboards, de trottinettes et de vélos électriques, la Fnac ajoute une corde à son arc en proposant désormais la Citroën AMI. Ce petit cube à roulette est considéré comme un quadricycle léger, ce qui le rend accessible dès 16 ans dans notre royaume. Sa batterie compacte de 5,5 KWh, sa compacité (2,49 m de long) et sa légèreté se combinent parfaitement pour en faire une solution urbaine pratique et efficace, avec une autonomie de 75 km.

La petite Française est désormais exposée dans les magasins Fnac City 2, Fnac Toison d’Or, Fnac Liège et Fnac Gand et peut être commandée directement sur place ou sur fnac.be à partir de 7.290€ TVAC.

Damien Martin-Cocher, CEO Citroën Belux, commente : « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette collaboration avec Fnac – nous partageons la culture de l’innovation et ça sera un plaisir de faire découvrir AMI dans les magasins, à une clientèle qui n’a pas toujours l’habitude de venir dans notre réseau ».

Pour les plus traditionnels, la citadine peut également être commandée en concession Citroën.