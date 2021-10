Ford vient de dévoiler la troisième génération de son ludospace Tourneo Connect. En rupture avec le précédent modèle, celui-ci est surtout la première réalisation concrète du partenariat entre la marque américaine et Volkswagen sur le segment des utilitaires compacts. Un segment où les synergies sont légion, puisque Renault partage son Kangoo avec Mercedes (Citan) et Nissan (Townstar), et PSA décline son modèle sous quatre marques (Citroën, Peugeot, Opel et Toyota), et même bientôt cinq avec l’arrivée prochaine du Fiat Doblo.