Le concept baptisé Megane eVision est le premier modèle conçu sur la toute nouvelle plateforme CMF-EV, spécialement développée pour les modèles électriques. Celle-ci permet d’intégrer dans son plancher ce que Renault promet comme "les batteries les plus fines du marché" tandis que sous le capot prendra place un nouveau moteur "ultra compact" permettant d’améliorer l’habitabilité à bord. Modulaire, elle servira de base à l’ensemble des futurs modèles électriques de Renault, offrant notamment la possibilité d’implanter un second moteur à l’arrière et de disposer de quatre roues motrices.

© Renault Cette Megane eVision préfigure bel et bien un futur modèle de série qui deviendra réalité dès l’année prochaine. Long de 4,21 mètres, le concept prend l’allure d’un crossover compact et râblé, qui reprend les codes de l’actuelle Megane – au niveau de la signature lumineuse notamment – et leur apporte une touche futuriste par le traitement particulier des phares et de la calandre. Le style est particulièrement soigné, que ce soit dans le traitement des surfaces ou le soin apporté aux détails. Autant d’éléments que l’on devrait retrouver sur le modèle de production.