Le ministère de l’intérieur vient donc d’annoncer la commande de 26 Alpine A110 Pure en lieu et place des Leon Cupra qui avaient remporté l’appel d’offre lancé l’année dernière. Le gouvernement avait été contraint en janvier dernier de rétropédaler et d’annuler sa commande (après la livraison de 17 exemplaires tout de même) face à la grogne provoquée par l’achat de véhicules étrangers pour une institution nationale. Ce n’était pourtant pas la première fois que cela se produisait puisque les Megane RS avaient elles-mêmes remplacé des Subaru WRX en 2010.

Déjà-vu

Le retour des gyrophares et du logo Gendarmerie sur une Alpine fera certainement vibrer la fibre nostalgique de certains d’entre vous puisqu’entre 1966 et 1987, le peloton autoroutier avait déjà fait confiance au constructeur avec ses A110 et A310 d’alors.