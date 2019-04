La Golf est LE véhicule Volkswagen actuellement le plus connu dans le monde. Inutile de préciser que chaque nouvelle version est attendue, surveillée, scrutée comme le lait sur le feu.





Généralement, on ne peut saisir, avant la sortie d'un modèle, que des photos de versions camouflées. Mais, ici, un photographe amateur particulièrement attentif a pu repérer cette Golf 8 alors que son conducteur/essayeur, allait se rassasier dans un resto driving.





Comme il fallait s'y attendre, pas de révolution au niveau de l'esthétique de la voiture, mais une simple évolution. Comme c'est le cas à chaque fois. Bon, la signature lumineuse a été modifiée, de même que les pare-chocs avant et arrière, mais dans l'ensemble, rien de transcendant. Peut-être un peu plus de fluidité dans les lignes...





On sait, bien entendu, que les principales nouveautés de la Golf 8 seront technologiques, avec un système multimédia dernier cri et des assistances multiples à la conduite et à la sécurité.





Pour en savoir plus, il faudra encore attendre quelques mois. La voiture devrait être officiellement présentée à l'automne 2019. On vous tiendra bien sûr au courant!