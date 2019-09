Depuis quelques années, les ventes de véhicules hybrides sont en nette augmentation.

Chez les particuliers soucieux de préserver l’environnement et, surtout, chez les indépendants et autres bénéficiaires de voitures de société (une vraie religion dans notre pays) pour cause de régime fiscal intéressant.

Si les privés, généralement très motivés par le côté vert de leur achat, ont de leur hybride une utilisation aussi rationnelle qu’efficiente, il faut bien avouer que les autres se font parfois tirer l’oreille quand il s’agit de brancher la prise de leur auto, au bureau ou à la maison.

En parlant avec des concessionnaires ou des importateurs, combien de fois avons-nous entendu l’exemple de la voiture qui rentre en fin de leasing (voire pour l’entretien des 30 000 ou 50 000 km) avec un câble de recharge encore bien emballé (et scellé) dans son plastique d’origine ! Une attitude, (...)