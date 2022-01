La tradition est désormais bien ancrée : salon ou non, Beobank propose à nouveau l’offre la plus intéressante pour le crédit auto, avec un taux historiquement bas à 0,59 % contre 0,65 % en 2021. De quoi coiffer sur le fil BNP Paribas Fortis et Belfius qui affichent pour leur part 0,60 % pour autant que vous achetiez un véhicule irréprochable sur le plan environnemental. Au-delà des taux attractifs, l’acheteur d’une nouvelle voiture va devoir jongler avec une offre tarifaire multiple. Le taux de 0,60 % de Belfius ou de 0,69 % chez KBC/CBC sont par exemple réservés aux seuls véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables (batterie électrique rechargeable couplée à un moteur essence) ou roulant au CNG (gaz naturel comprimé).