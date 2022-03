C’est évidemment un détail par rapport au drame humain vécu par les Ukrainiens et Ukrainiennes, mais l’industrie automobile commence à ressentir aussi les effets de la guerre. La plupart des constructeurs de ces régions ont mis fin - temporairement ? - à leurs activités en Russie. Certains comme Volvo, Jaguar-Land Rover, Ford ou General Motors (Chevrolet, Cadillac) l’ont annoncé publiquement. Mais toutes les autres marques européennes et américaines sont forcées de le faire également en raison des sanctions économiques décidées par l’Union européenne et les Etats-Unis. Du côté des constructeurs japonais, Toyota a mis à l’arrêt son usine de Saint-Pétersbourg. Et Honda, Mazda et Nissan, ont également mis leurs activités en pause.

Les effets se font également sentir au-delà des frontières. BMW, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes, et probablement d’autres qui ne manqueront pas d’allonger cette liste ont été contraints de suspendre leur production dans leurs usines tchèques et allemandes. Ces marques se fournissent en effet en câblages électriques auprès de fournisseurs de l’ouest de l’Ukraine, dont les installations sont évidemment à l’arrêt.

Le conflit a également un impact négatif sur la valeur boursière du Groupe Renault. La Russie est en effet le second marché du constructeur français, également propriétaire du constructeur national Lada.

Voilà en tout cas un nouveau coup dur pour l’industrie automobile, déjà lourdement impactée par les pénuries de semi-conducteurs. De quoi allonger sensiblement les délais de production et de livraison, déjà extrêmement longs.