En développant la Civic Type R 2020, Honda a donné naissance à des triplés : la GT, autrement dit, celle qu’on connaît déjà ; une édition limitée plus légère et plus musclée ; et enfin, celle qui nous occupe, la Sport Line, à la ligne plus sage, dirons-nous. Mais est-elle vraiment plus sage pour autant ?

Alors que depuis quelques années, elle fait partie des GTI les plus tranchantes du marché, avec son moteur 2.0 litres turbo de 320 chevaux plein de vie, la Honda Civic Type R devait composer avec un look très (trop ?) tranchant, lui aussi. L’énorme aileron arrière, qui existe toujours sur la version GT et l’édition limitée, ne plaisait pas à tout le monde.