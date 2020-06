Pour la première fois, la Jazz sera exclusivement commercialisée en Europe avec une motorisation hybride avancée. La nouvelle compacte offre l’ensemble de prestations le plus convaincant de son segment. Grâce aux performances de la technologie hybride e:HEV, développée avec l’aide des ingénieurs Honda travaillant sur les moteurs Formule 1, on obtient une expérience de conduite agréable, alliant efficacité et réactivité. Ajoutez à cela une sécurité renforcée, un confort amélioré et une connectivité à bord totalement transparente avec des services à distance qui s’intègrent parfaitement au style de vie quotidien de ses passagers.

Une voiture conçue pour offrir un mélange exceptionnel de performances élevées et d’efficacité impressionnante, qui va de pair avec un niveau de confort intérieur et une convivialité de premier ordre. La voiture sera disponible pour l’été 2020.

Technologie hybride améliorée

Fort de son expérience en Formule 1, Honda a créé pour la Jazz le nouveau système e:HEV. Conçu pour être appliqué dans ses hybrides de série, il offre un rapport exceptionnel entre puissance et efficacité ainsi qu’une expérience de conduite agréable.

Il comprend deux moteurs électriques compacts à énergie dense reliés par le biais d’une unité de gestion de l’énergie intelligente à un moteur essence 1,5 litre DOHC i-VTEC, une batterie lithium-ion et une transmission innovante à pignon unique pour permettre une conduite fluide et agréable.

La configuration hybride avancée e:HEV sélectionne automatiquement l'un des trois modes de conduite interchangeables : le mode 100% électrique, le mode 100% thermique ou le mode hybride. Le moteur essence et le moteur électrique s’assistent. La transmission est assurée par un nouveau système de transmission e-CVT (Electronically Controlled Continuously Variable Transmission) avec un rapport de transmission fixe qui établit un lien direct entre les composants mobiles. Résultat : un transfert plus homogène et une sensation linéaire en accélération dans tous les modes de conduite.

© Honda



Connectivité intuitive et transparente

Sachant que les clients d’aujourd’hui s’attendent à ce que leur voiture se connecte de manière transparente à leur univers, Honda a développé pour la Jazz les technologies nécessaires à une connectivité totale ‘nouvelle génération’.

L’application My Honda+ vous permet de rester connecté à votre véhicule à distance par votre Smartphone. Un accès sécurisé et permanent à des fonctionnalités de confort, de commodité et de sécurité de votre Jazz. Ainsi, pourrez-vous verrouiller/déverrouiller votre voiture à distance, une fonction intelligente de géorepérage vous aide à retrouver votre véhicule, réduit le risque de vol et facilite l’assistance dans le cas improbable d’une panne. La fonction E-Call partagera automatiquement votre localisation en cas d’urgence.

Les fonctionnalités incluent la possibilité de transmettre des informations de déplacement, telles que les détails relatifs à la destination ou les points d’intérêts, de l’application My Honda+ au système de navigation de la voiture.

Un agent d’intelligence artificielle (IA), le Honda Personal Assistant, vous donne accès à une gamme de services en ligne à l’aide de commandes vocales. Un assistant intuitif comprenant des instructions naturelles et pertinentes tenant compte du contexte. Il évalue les informations de commande avec un niveau de complexité supérieur aux capacités des autres assistants virtuels à commande vocale.

Le tout est régulièrement mis à jour par Honda garantissant que vous bénéficiez directement de chaque amélioration et nouvelle fonction, pour un plaisir exempt de tout tracas. Pour que la connectivité soit totale la capacité de borne WiFi (hotspot) dont dispose la Jazz permet aux passagers d’accéder facilement à Internet en déplacement.

Confort optimal

Honda s’engage clairement à offrir à ses clients un espace intérieur confortable et un véritable plaisir de conduire. Dans la nouvelle Jazz chaque élément a été pris en compte, de l’emplacement des sièges et les matériaux qui les recouvrent jusqu’à la structure de la voiture. Une étude approfondie de la morphologie et de la posture des personnes a permis de fournir un niveau de confort exceptionnel. Un max de confort et de fonctionnalité avec un sentiment accru de raffinement pour le plus grand plaisir de conduire.

Sécurité

Bien entendu tous ces développements ne sont jamais au détriment de la sécurité des occupants, qui reste la priorité n°1 de Honda lors du développement d’un modèle. Le nouveau ‘millésime’ de Jazz a été sérieusement revu afin de pouvoir intégrer de nouvelles technologies avancées pour la carrosserie et les dernières fonctionnalités de sécurité passive pour fournir une protection exceptionnelle contre tous types d'accidents. Un tout nouveau système d’airbag central avant n’est que l’un des éléments de l’ensemble exhaustif des systèmes de sécurité et d'assistance à la conduite de la nouvelle Jazz.

De plus, les fonctionnalités de sécurité passive de la nouvelle Jazz sont complétées par la série optimalisée de technologies de sécurité active et d'assistance à la conduite. Une nouvelle caméra panoramique haute définition, le système actif de freinage d'urgence en ville, un système de régulation de vitesse intelligent et toute une série de capteurs pour assister le conducteur.

La nouvelle version de la Jazz ne fait que renforcer la réputation du modèle comme l’un des plus sûrs en Europe.