Installée depuis peu dans la jolie campagne du Brabant-Wallon, Manon, 27 ans, est comédienne. Cette bruxelloise d’origine a toujours eu une sensibilité artistique qui l’a amenée à pratiquer le piano, la guitare et la batterie, ainsi qu’à se glisser dans la peau de personnages et se déguiser. Lorsqu’est venu l’âge de faire le choix d’une orientation professionnelle, Manon a pu compter sur la bienveillance et la compréhension de ses parents qui l’ont aidé dans la voie qui est devenue la sienne, et ce malgré une certaine pression sociale pour entreprendre des études plus « classiques ». Quelques années plus tard, elle ne regrette pas du tout ce choix difficile qui lui a permis de s’épanouir pleinement et de vivre une existence heureuse et enrichissante. Cependant, sa carrière lui demande régulièrement des choix, en commençant par la sélection des rôles qu’elle est amenée à interpréter ou des opportunités professionnelles qui se présentent à elle. Pour ses déplacements, Manon a opté pour une Honda Jazz, un modèle qui lui convient parfaitement. En réalité, c’est déjà la 2ème qu’elle possède car la première avec laquelle elle a fait ses premières armes en tant que conductrice lui avait été offerte par ses parents. Malgré ses 12 ans d’âge, cette voiture l’a tellement satisfaite qu’elle n’a pas hésité lorsqu’elle a décidé d’en changer !

À la rencontre de clients Honda

Toujours en quête d’authenticité, la photographe Elisabeth Verwaest a poursuivi ses rencontres sur le thème des choix de vie avec Geert, 52 ans, propriétaire d’une Honda e dont il apprécie le côté « zéro émissions ». Après avoir été présentateur TV d’une chaîne locale pendant 20 ans, cet amoureux des vieilles pierres a changé totalement d’orientation professionnelle. En effet, Gert est devenu responsable des relations publiques d’une des plus grandes écoles de sa région. Plutôt osé, ce choix s’est imposé comme une nécessité, au même titre que d’apprendre la guitare et la batterie, ou que de composer des chansons et faire le tour du pays avec son groupe. Habitué à la difficulté de faire des choix, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie privée, Geert n’est pas le genre d’homme à abandonner quand les choses se compliquent. En témoigne l’ancienne laiterie qu’il a magnifiquement transformée en habitation au prix d’efforts acharnés !

Tout recommencer à zéro

La suite du parcours nous fait découvrir Nathalie (38 ans) et Dries (25 ans). Eux aussi ont dû faire de nombreux choix compliqués : ils ont décidé de s’installer avec Louise et Lars (9 et 6 ans), les enfants de Dries. Ne trouvant pas la maison de leurs rêves sur le marché, le couple a tout simplement décidé de se la faire construire. Entre le choix de l’architecte, des matériaux et des différents corps de métiers, leur démarche a été parsemé de nombreuses embuches. Bâtie dans le respect de l’environnement, leur maison est à leur image. Lorsque le couple a envisagé l’achat d’une voiture, leur choix s’est porté facilement sur un Honda CR-V, un véhicule sûr et entièrement équipé qui est mis à rude épreuve tous les week-ends pour conduire les enfants à leurs activités et pour les loisirs de la famille.