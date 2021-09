Car4Reg, entreprise spécialisée dans les plaques personnalisée outre-Manche, a comparé les 50 modèles du classement établi par le média spécialisé Autocar avec le "nombre d’or" pour déterminer la « plus belle », ou en tout cas la plus harmonieuse. Ils ont pour cela calculé le ratio des dimensions respectives de chaque modèle pour en relever la différence avec le fameux "nombre d’or", soit 1,61803398875. En clair, plus le ratio du modèle était proche de ce chiffre, plus le modèle était considéré comme "parfait".

Et à ce petit jeu, avec une différence de 1,33% seulement, c’est la McLaren F1 de 1994 qui peut être considérée comme la plus belle voiture du monde. L’Anglaise se place devant la Lamborghini Miura de 1970, avec une différence de 1,94%, et la Ferrari TR250 de 1957 au différentiel de 2,36%. Il est d’ailleurs à noter que Ferrari est le constructeur le plus représenté de ce classement avec 9 modèles, devant Alfa-Romeo et Aston-Martin et leurs 5 modèles chacun.

Le nombre d’or

Datant de 2 500 ans, le nombre d'or est une équation mathématique utilisée comme référence pour les proportions idéales. Historiquement, il a été utilisé par les architectes et les artistes à la recherche de la perfection. Michel-Ange l’a notamment utilisé pour peindre « La création d'Adam » sur le plafond de la chapelle Sixtine.