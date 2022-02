Lancée outre-Atlantique en 2018, la Classe A constituait l’entrée de gamme du constructeur à l’étoile. Mercedes comptait alors sur la nouvelle génération de la Classe A pour attirer des acheteurs plus jeunes et ravir des parts de marchés aux concurrents. Sur des marchés très différents de ce que l’on connait en Europe avec une grande attirance pour les grands véhicules, les ambitions étaient toutefois raisonnables car les analystes ne s’attendaient pas à ce que la Classe A représente plus de 5% des parts de marché.

Finie l’Amérique du Nord

Trois années plus tard, il semble toutefois que Mercedes va modifier sa stratégie outre-Atlantique. Selon Carscoops, la Classe A en version 5 portes et berline ne sera pas reconduite après l’année-modèle 2022 au Canada. Un porte-parole local interrogé par nos confrères explique que cette décision s’inscrit « dans le cadre d’efforts continus pour rationaliser le portefeuille de produits ». Aux États-Unis également, la Classe A va disparaître de l’offre de Mercedes. Basée sur la même plate-forme, la CLA et les GLA et GLB continueront toutefois d’exister en Amérique du Nord. Leurs ventes y sont nettement supérieures à celles de la Classe A

Rien ne change pour nous

Chez nous, si certains constructeurs comme Audi se décide à ne pas reconduire ses modèles d’entrée de gamme comme les A1 et Q2, la Mercedes Classe A n’est pas du tout concernée. Plus grande que ces derniers, la compacte étoilée ne va pas quitter le catalogue et une nouvelle version mise à jour est d’ailleurs prévue prochainement. Apparaissant comme très moderne lors de son lancement avec notamment une excellente interface multimédia, la Mercedes Classe A connaîtra probablement un face-lift limité à quelques évolutions stylistiques et modifications techniques.