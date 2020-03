Pour l’année 2020, le nouveau modèles étendard de la marque de voiture de sport italienne reçoit de nombreuses évolutions qui concernent les domaines suivants : leurs solutions techniques à la pointe de la technologie, leur tenue de route, qui se traduit en expérience de conduite de référence et la connectivité, ainsi que leur design résolument italien, aspects complémentaires de leurs moteurs populaires.

La nouvelle Stelvio refuse le compromis entre une approche centrée sur le conducteur ou sur le confort maximal, au sens le plus large. Pour Alfa Romeo, le confort implique le plaisir, l'organisation et la sécurité que procure l'expérience à bord de la berline ou du SUV : l'installation dans l'habitacle, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, offre des stimuli créant une zone de confort à la fois accueillante et dynamique, en harmonie avec la sécurité, la qualité et la vitesse.

La qualité intérieure et la technologie embarquée atteignent désormais les mêmes niveaux d'excellence, grâce aux nouveaux systèmes ADAS, à la conduite autonome de niveau 2, au tout nouveau système d'info divertissement doté de services connectés, ainsi qu'à la nouvelle interface homme-machine.

Venez essayer comment et pourquoi la nouvelle Alfa Romeo Stelvio délivre une expérience de conduite augmentée en vous offrant l’excellence pour votre sécurité et votre confort.