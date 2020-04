Quelques temps après la version 5 portes Sportback, voilà la carrosserie berline de l’Audi A3 qui fait son apparition. Une variante qui, en s’allongeant de quelques centimètres et en reprenant une panoplie impressionnante de technologies dernier cri, tend à prendre du galon pour affronter une concurrence qui ne l’a pas attendue pour s’affûter.

Si le profil ne semble pas trop évoluer par rapport à la précédente mouture, la nouvelle A3 berline gagne tout de même 4 centimètres en longueur. Un allongement gagné sur les porte-à-faux qui ne profitera donc malheureusement pas à l’habitabilité des passagers arrière. Ils pourront en revanche compter un petit centimètre de plus au niveau de la tête. Le coffre affiche une contenance de 425 litres, sensiblement identique au précédent modèle. Côté look, on retrouve évidemment les traits des nouveaux produits Audi, avec des flancs plus travaillés et une calandre « single frame » plus étirée. La partie arrière se veut plus dynamique et plus musclée avec notamment un becquet plus affirmé sur le sommet de la malle.

© AUDI



Assistants en pagaille

A bord, c’est la technologie qui prédomine. Cela commence bien sûr par la présence du Virtual Cockpit, cet écran à l’affichage personnalisable qui remplace les cadrans face au conducteur. Il peut afficher la navigation via Google Maps en plan large, ce qui est très pratique en conduisant. Un Virtual Cockpit Plus permet de faire passer la diagonale de la dalle à 12,3’’ au lieu de celle de 10,25’’ fournie de série.

Au centre du tableau de bord, le système multimédia MMI est piloté par un écran tactile de 10,1’’ capable de reconnaitre l’écriture manuscrite pour, par exemple, entrer rapidement une destination dans le GPS.

© AUDI

Comme toute Audi désormais, l’A3 Sedan est hautement connectée avec toute une panoplie de fonctions sensées améliorer l’expérience des passagers : Hotspot Wifi, connectivité Apple CarPlay, Radio DAB avec switch automatique vers et depuis la FM et, dès l’année prochaine, la présence de l’assistant vocal Amazon Alexa. Audi continue donc à exploiter des environnements tiers comme il l’a déjà fait avec les services Google pour la navigation (Maps et Streetview) plutôt que de développer ses propres systèmes ; un choix intéressant qui permet aux utilisateurs de retrouver des fonctionnalités avec lesquelles ils sont déjà familiarisés.

Notons encore que l’A3 dispose de toute une série de systèmes d’assistance à la conduite (maintien de voie actif, régulateur adaptatif, etc) et de prévention (et d’évitement) des collisions dont chacun jugera de la pertinence à l’usage.

© AUDI



Moteurs et technique

Côté technique, l’A3 berline profite d’une suspension revue pour offrir un comportement légèrement plus dynamique. En option, une suspension Sport et une suspension contrôlée sont proposées. Cette dernière permet de faire varier l’amortissement selon le mode de conduite sélectionné.

Le moteur essence 1.5 TFSI 150 ch proposé au lancement est disponible avec ou sans hybridation légère selon qu’il soit couplé à la boîte manuelle ou automatique. A ses côtés, le 2.0 TDI assure l’offre diesel. Ces deux moteurs seront rapidement rejoints par un 2.0 TDI 116 ch et par un petit 1.0 TFSI 3 cylindres de 110 ch.

Concurrence féroce

Disponible à partir de 27.700€, l’A3 berline devra affronter une concurrence qui s’est étoffée dernièrement. En plus des Mercedes CLA berline et Classe A berline, elle devra en effet aussi compter sur la BMW Série 2 Gran Coupé fraichement débarquée et que nous avons déjà pu essayer.