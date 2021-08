Récemment dévoilée, la nouvelle Audi RS3 est restée fidèle à son moteur cinq cylindres. La puissance de 400 chevaux ainsi que les quatre roues motrices restent aussi similaires à la précédente RS3. Pourtant, Audi revendique des accélérations plus rapides de 0 à 100 km/h (3,8 secondes) et une vitesse de pointe qui grimpe désormais jusqu’à 290 km/h.

Audi démontre que cette nouvelle Audi RS3 est effectivement très rapide sur circuit. Le chrono de 7’40’’748 est ainsi 4,64 secondes plus rapide que l’ancien record détenu par la Renault Mégane RS Trophy-R dont la puissance est fixée à 300 chevaux.

Selon Audi, cette performance est principalement due au nouveau Torque Splitter qui rend possible la répartition variable du couple entre les roues arrière. Franck Stippler, le pilote de course et de développement qui a signé ce record pour Audi confirme aussi cela : "D’une manière générale, la nouvelle RS 3 offre une conduite beaucoup plus agile entre le milieu de la courbe et son extrémité ainsi qu’à l’accélération en sortie de virage".