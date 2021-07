Cette Série 2, nous l’avons déjà prise en main voilà quelques semaines dans l’une de ses ultimes versions de mise au point. A l’époque, le constructeur la présentait comme un cadeau à ses fans. Elle reste donc une propulsion, ou une quatre roues motrices typée propulsion selon le cas, et fait preuve d’un sacré tempérament.

© BMW

Puisque la technique a déjà été évoquée lors de notre essai, attardons-nous sur le style. Dédiée aux puristes, cette Série 2 évite l’écueil de la calandre aux naseaux XXL à l’avant, ne parvenant toujours pas à faire l’unanimité même au sein des « ultras » du constructeur bavarois. Ce coupé fait donc preuve d’une certaine retenue, et même d’une forme de sobriété rappelant la précédente génération, voire même la Série 1 Coupé. Le capot s’allonge, tout comme l’empattement (+51 mm) gage d’une meilleure habitabilité. L’habitacle affiche la même retenue, et s’apparente à celui d’une Série 3 ou Série 4, avec un dessin très horizontal et deux écran de taille somme toute raisonnable.

© BMW

Trois motorisations seront proposées. Outre la M240i dont nous vous avons déjà parlé , la gamme comptera également une 220i de 184 ch et, plus étonnant, un diesel 220d de 190 ch. Tous sont couplés d’office à une boîte automatique à 8 rapports. Les prix en Belgique s’échelonnent sont déjà connus : 36.700€ pour la 220i, 41.500€ pour la 220d et 57.250€ pour la M240i.