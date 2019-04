Auto-moto La nouvelle Classe B affiche des lignes séduisantes et redore le blason d’une catégorie monospace en perte de vitesse.

Ils nous ont tant charmés, ces monospaces, et pourtant, aujourd’hui, ils ont été détrônés par le rouleau compresseur nommé SUV. Seuls quelques constructeurs s’entêtent encore. On les compte pour ainsi dire sur les doigts d’une main : Renault avec le Scénic, Citroën avec le C4 Space Tourer (ex-Picasso), Kia avec le Carens, VW avec les Touran et Sharan, et BMW, venu tardivement proposer sa Série Active Tourer.

(...)