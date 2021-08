La nouvelle 500, première voiture 100 % électrique de Fiat, obtient la meilleure note de 5 étoiles aux tests Green NCAP. En particulier, la citadine italienne est la première à avoir obtenu en 2021 la note maximale à chacun des tests et la seule à atteindre la note de 10/10 pour « l’Indice d'efficacité énergétique ». Conçue, dessinée et produite à Turin, la nouvelle 500 est le premier modèle de l'histoire de Fiat né entièrement électrique et 100% Made in Italy. Son autonomie atteint jusqu'à 320 km (cycle WLTP) grâce à ses batteries lithium-ion d'une capacité de 42 kWh. Grâce à son chargeur rapide de 85 kW, 5 minutes suffisent pour parcourir 50 kilomètres et 35 minutes permettent de recharger 80% de la batterie. La version utilisée lors du Green NCAP est équipée d'un moteur de 87 kW (118 ch) qui permet une vitesse maximale de 150 km/h (autolimitée) et une accélération en 9 secondes de 0 à 100 km/h.