La Seat Leon, c’est le best-seller de la marque espagnole. En 2019, ce modèle s’est vendu à concurrence de 151 900 exemplaires (soir 26,7 % des ventes), plus que l’Ibiza (22 %), ce qui n’est pas vraiment une surprise, mais plus aussi que n’importe quel SUV Seat (Arona 21, 7 %, Ateca 17,3 % ou Tarraco 5,7 %). Plus intéressant encore, Seat peut se vanter d’avoir la clientèle la plus jeune dans la catégorie : 10 ans de moins que les autres marques !

(...)