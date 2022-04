L’occasion pour le public de découvrir les traits définitifs du coupé, quasiment sans aucun camouflage. On retrouve donc les proportions classiques de la GranTurismo, caractérisées par ce long capot. A l’avant, la bouche ovale plus étroite que par le passé est clairement dans la lignée des dernières MC20 et Grecale.

La GranTurismo sera la première Maserati à être dotée d’une motorisation 100% électrique (des moteurs classiques sont aussi au programme), dès l’année prochaine. Les données techniques, de puissance et d’autonomie, n’ont évidemment pas encore été révélées.