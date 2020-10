Une version électrique pour chaque modèle en 2024

Ouvrir la voiture électrique à un plus grand public car elle fait désormais partir du paysage routier belge et européen, tel était mardi le discours des dirigeants d'Opel Belgique en nous présentant la nouvelle version du Mokka. Un mokka absolument transformé qui n'a plus grand chose en commun avec la génération précédente, laquelle, il faut bien l'avouer, n'avait rien de très sexy. La nouvelle a du reste 12 cm de moins que l'ancienne en longueur (qui faisait 4,22 m). La voiture ressemble plus à une berline surélevée, donc à ce que, techniquement, on appelle un crossover, qu'à un véritable SUV, comme si cette vague (de SUV donc) commençait un peu à s'essouffler. Et ce n'est pas le premier (nouveau) modèle qui nous fait penser de la sorte.

© D.R. Bref, chez Opel, on nous certifie que, de manière générale, les émissions de leurs véhicules ont diminué de quelque 20% entre 2018 et 2019. Pas question de traîner en route, ces émissions ne devraient faire que baisser encore à l'avenir.

Mais venons-en à la nouvelle mouture de ce Mokka, développée à Russelsheim, en Allemagne, mais produite à l'usine de Poissy, en France. D'abord, sachez qu'elle est bâtie sur la plateforme CMP du groupe PSA, aussi utilisée par... FCA (Fiat Chrysler)! Autrement dit celle à laquelle le groupe a recours pour ces nouvelles voitures de taille réduite (Plateforme Modulaire Commune), laquelle supporte actuellement les Peugeot 208 et 2008, l'Opel Corsa et le nouveau Mokka, et la DS3 Crossback.

© D.R. La même base est utilisée pour les véhicule thermiques (diesel ou essence) et électriques. Le tour de force aura quand même été de pouvoir loger les batteries du modèle électrique dans le plancher, pour une bonne répartition des masses, ce qui permet (à quelques litres près) de conserver le même volume de coffre pour toutes les versions. Nous avons pu, de visu, comparer les "malles" de deux modèles, essence et électrique, et c'est vrai que, à l'oeil nu, la différence n'est aboslument pas visible.

© D.R. A l'intérieur, le cockpit, tourné vers le conducteur et à l'instrumentation digitale, reste volontairement dépouillé, ce qu'on appelle ici le Visual Detox. "On a voulu se limiter à l'essentiel, dit-on chez Opel, nous ne voulions pas distraire le conducteur en le bombardant d'informations, mais tout ce qui est essentiel est disponible." D'ailleurs toute la conception de l'habitacle est volontairement épurée. Plutôt futuriste, comme il a déjà été écrit dans ces colonnes. Très saillante (et tendance) à notre avis, ce qui fait encore plus la différence avec l'ancien Mokka. Sans parler évidemment de cette face avant (Vizor), qui rend non seulement hommage à un modèle mythique de la marque à l'éclair, la Manta, mais est aussi appelé à se retrouver sur toutes les futures Opel. La fameuse identité de marque, comme cela se dit et cela se fait chez de nombreux constructeurs.

Question équipement, tout ce qui se fait de mieux dans le groupe PSA, se retrouve dans ce modèle, sans oublier les feux matriciels LED Intellilux propres à Opel.

Prix d'attaque pour l'essence: 22 600 €

© D.R. Les modèles thermiques sont conservés, avec un diesel de 110 ch et deux essence de 100 et 130 ch, pour des consos qui se situent (officiellement) entre 3,8 et 4,2 l. Prix de base: 22 600 €

Le modèle électrique est évidemment plus cher (à partir de 36 200 €) et, à notre humble avis, il faudra quand même que les prix baissent encore sensiblement avant de pouvoir véritablement parler de démocratisation de l'électrique pur. Mais ce devrait être le cas si l'engouement pour ces véhicules verts (à l'utilisation) se vérifie et prend de l'ampleur, grâce, notamment, à un petit, voire sérieux coup de pouce des autorités publiques, tant en matière d'incentives (à l'achat) que d'infrastructures de recharge...

Le moteur électrique délivre 100 kW (136 ch) avec 260 Nm de couple, dont l’intégralité est disponible dès le démarrage. Il faut au Mokka e 9,1 secondes pour passer de zéro à 100 km/h, et 3,7 secondes pour passer de zéro à 50 km/h. Le conducteur a le choix entre trois modes de conduite: Normal, Eco et Sport.

La voiture dispose d'une autonomie en électrique pur de 324 kilomètres en WLTP. La vitesse maximale est de 150 km/h, limitée électroniquement pour préserver l’énergie stockée dans la batterie de 50 kWh et l’autonomie.

Trente minutes sont nécessaire pour atteindre 80% de recharge sur une borne de recharge rapide de 100 kW CC – avec le chargeur monté de série. Wallbox, borne de recharge à grande vitesse ou simple câble pour prise de courant domestique : le Mokka-e propose pour toutes les options de recharge, triphasé 11 kW. Á noter que la batterie est couverte par une garantie de huit ans ou 160.000 kilomètres.

Le "chargeur universel" permet de recharger la batterie grâce à des adaptateurs spécifiques convenant aux prises de différentes infrastructures, pour les utilisateur qui rechargent la plupart du temps à domicile, mais qui effectuent parfois de longs trajets et doivent donc pouvoir recharger en route.

Le Mokka e est disponible à la commande; les première livraisons sont prévues dès le mois de janvier. Chez Opel on prétend que ce véhicule électrique "aura indéniablement sa place en fleet." Il est proposé à 279 € par mois.