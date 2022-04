C’est à Berlin qu’a été dévoilé le Smart #1 comme pour mieux affirmer les origines allemandes de la marque. Ne vous y trompez pourtant pas, il sera bel et bien produit en Chine. Version de série du concept dévoilé au Salon de Munich l’automne dernier, le #1 est donc un petit SUV urbain à cinq portes voulu plutôt chic.

L’allure générale est identique quasiment en tous points à celle du concept. Les proportions sont similaires et on retrouve ce toit en forme de casque qui semble flotter au-dessus de la carrosserie. Mais ses 4,27 m de long et ses jantes de 19 pouces le font entrer dans une tout autre catégorie que les Smart que nous connaissions jusqu’à présent.

© Smart

Cocon chic

A bord, Smart a voulu un intérieur résolument chic, avec de jolis matériaux et des assemblages de couleurs et de matières plutôt soignés, et surtout un design très travaillé. Bien sûr, le tableau de bord fait la part belle aux écrans : un principal de 12,8 pouces pour le multimédia et tous les paramètres, le second, sous forme de bandeau face au conducteur pour les informations de conduite. L’habitabilité ne semble pas en reste, et la banquette arrière peut même coulisser sur 13 cm selon que l’on souhaitera plus d’espaces aux jambes à l’arrière ou plus de volume de chargement, qui varie de 323 à 411 litres derrière la banquette, rabattable en deux parties.

© Smart

Electrique

Evidemment, ce petit SUV sera exclusivement électrique. Et pour un véhicule urbain, il embarque une puissance bien plus élevée que nécessaire : 272 chevaux. La batterie affiche une capacité de 66 kWh et promet une autonomie de 420 à 440 km, en attendant les chiffres officiels cet été.

La commercialisation est prévue en début d’année prochaine.