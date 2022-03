La compacte française succède ainsi au Land Rover Defender, qui avait raflé la mise l’an dernier. Les 56 journalistes issues de 40 pays à travers le monde ont salué "une automobile qui offre tout ce qu’on peut vouloir dans une voiture", "une voiture confortable et à l’atmosphère plaisante", ou encore « une voiture fiable et prévisible, sans être ennuyeuse". Son petit moteur 1.2l 130 ch a également fait l’objet de nombreuses éloges, qualifié "d’incroyable et silencieux" par la jurée japonaise tandis que la représentante néo-zélandaise soulignait "qu’il est difficile de croire qu’il s’agit d’un moteur 1.2l seulement".

Lauréats par catégorie

La Peugeot 308 avait remporté le prix dans la catégorie City Car décerné quelques jours auparavant. Le Kia Sportage a remporté le prix de Family SUV ; la Ford Mustang Mach-E s’est imposée en Large Car, le BMW iX en Large SUV, l’Audi e-tron GT a été sacrée dans la catégorie Performance Car, et le Jeep Wrangler 4xe en tout-terrain.

Pour rappel, si la 308 figurait bien parmi les finalistes de la Voiture européenne de l’Année 2022, c’est finalement la Kia EV6 qui avait enlevé le titre.