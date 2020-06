La Peugeot 308 reçoit quelques changements pour son millésime 2020. Si les retouches esthétiques sont mineures, la nouveauté à bord est plus intéressante puisque le i-Cockpit devient entièrement numérique.

Apparue en 2013, la 308 fut l’une des premières Peugeot a être équipées du i-Cockpit, rapidement déployé depuis sur la quasi-totalité de la gamme. Ce tableau de bord particulier comprend un volant de petite taille et un combiné d’instrumentation en position haute, face au conducteur, qui permet de disposer des informations de conduite sous les yeux.

© Peugeot Ce dernier est désormais composé d’une dalle numérique de 10 pouces à l’affichage personnalisable, mettant au rebus les anciens compteurs à aiguille qui avaient cours jusqu’alors sur la 308. L’affichage et la personnalisation intègrent évidemment les dernières évolutions graphiques apparues sur les nouvelles 208 et 2008. Par ailleurs, l’écran central prend une apparence brillante plus valorisante que le mat proposé jusqu’ici.

© Peugeot Les autres changements tiennent en une réorganisation de l’offre de motorisations, qui voit la disparition du 2.0 BlueHDI de 180 ch, et l’apparition d’une nouvelle teinte Bleu Vertigo et de jantes inédites de 16 et 17 pouces. Des changements qui concernent évidemment tant la berline que le break SW.