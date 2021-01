C’est le 15 novembre 2010, à l’occasion des six mois de présidence belge que fut réformée notre plaque d’immatriculation en passant au format européen, avec une nouvelle couleur rouge rubis plus foncée et un caractère d’index en plus.

En Belgique, tout est sujet à discussion, même la couleur de la plaque des autos. Déjà en 1974, le ministre Chabert avait décidé tout seul de modifier le célèbre rouge belge pour passer vers le noir et jaune avec 3 lettres et 3 chiffres, et les 100 000 plaques autos déjà fabriquées avaient toutes été broyées, mais ce jaune et noir avait malgré tout été conservé pour les motos.

