L’objectif est de remplacer tous les véhicules thermiques traditionnels par des véhicules électriques en offrant aux résidents et aux entreprises de l’île la possibilité d’acquérir des véhicules électriques à zéro émission à des conditions abordables, "avec l’utilisation gratuite de toutes les technologies innovantes et applications connectées qu’ils intègrent" précise le communiqué.



© Citroën



Citroën vient donc de livrer ses six premiers véhicules à la petite communauté d’environ 500 habitants. La municipalité a reçu deux ë-C4 et un ë-Spacetourer, et la Communauté énergétique de Chalki a pris livraison d’un ë-Jumpy. Quant à la police et aux garde-côtes, ils ont l’un et l’autre adopté une Citroën AMI, parfaite pour se faufiler sur le port et les rues étroites du village. Un peu juste pour poursuivre les voleurs ? Pas vraiment car Chalki, qui vit principalement du tourisme et de la pêche, est principalement piétonne. Les 40 km/h maxi de la petite Citroën feront donc largement l’affaire !