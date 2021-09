Tel qu’annoncé plus tôt dans l’année, AMG passe à son tour à l’électrification. Et cela commence par une déclinaison hybride de la grande berline AMG GT, qui adopte un moteur électrique sur son essieu arrière. D’une puissance de 204 chevaux (150 kW) en pointe, il vient renforcer le moteur V8 4.0l Biturbo placé sous le capot avant pour porter la puissance totale du système à quelque 843 ch. Le couple maximal est encore plus parlant : 1.400 Nm ! Mettez ces chiffres en perspective de la réactivité immédiate d’un moteur électrique, et vous obtenez des performances ahurissantes, notamment un 0 à 100 km/h expédié en… 2,9 secondes ! Pas mal pour une berline familiale non !?

© AMG

Technologie de F1

Comme souvent en pareille circonstances, Mercedes annonce que sa technologie hybride est issue de son expérience en Formule 1. La batterie, d’une faible capacité de 6,1 kW seulement, n’a pas pour vocation d’offrir un large rayon d’action en mode tout électrique : 12 kilomètres seulement. Elle est en revanche étudiée pour offrir des charges et décharges très rapides pour maximiser les performances. Elle permet également de réduire la consommation de manière sensible en cycle d’homologation WLTP, avec une moyenne de 8,6l/100km seulement (196 gr CO2/km).