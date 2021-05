Renault l’a annoncé : la Twingo n’aura pas de descendance directe. Elle sera remplacée par la R5 pour les versions les plus huppées, et donc par une R4 pour l’offre la plus spartiate. C’est en tout cas ce que laissent penser les illustrations provenant de l’organisme européen des brevets (EPO) publiés par nos confrères néerlandais d’Autovisie.

© D.R.

Signe des temps, la 4L est devenue un petit SUV puisqu’elle semble partager sa plateforme et une partie de ses éléments avec sa cousine la Dacia Spring . Les rendus laissent présager que tous les éléments qui font toujours le charme de la célèbre citadine soient bien présents, tels les phares et la calandre d’un seul tenant, les feux arrière verticaux aux extrémités latérales à l’arrière et même ce qui semble être des éléments chromés rappelant les butoirs de pare-chocs du modèle originel.

© D.R.

Toutefois, l’annonce officielle pourrait se faire attendre encore un peu car la commercialisation de cette nouvelle 4L, dont l’appellation devrait être Renault 4Ever, n’est prévue qu’en 2023.