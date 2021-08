Luca de Meo, le directeur général de Renault, a confirmé que la Zoé disparaitra dans quelques années malgré son appellation reconnue et sa réussite commerciale. L’année dernière, la Renault Zoé était la voiture électrique la plus vendue d’Europe et dépassait le cap des 100.000 exemplaires écoulés.

Récemment, Renault a annoncé qu’une nouvelle génération de la R5 fera son apparition dans la gamme. Complètement électrique, ce modèle profitera d’une nouvelle plate-forme technique plus économique et devrait permettre de démocratiser le véhicule électrique en Europe selon Renault. La Renault Zoé quittera donc le catalogue à l’arrivée de ce nouveau modèle prévu pour 2024.