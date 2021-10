Alors qu'une des qualités intrinsèques de la voiture électrique est son silence de fonctionnement, il semble que la future Rolls-Royce Spectre, dont la commercialisation est prévue pour fin 2023, soit à l'inverse trop bruyante. Les ingénieurs de la marque seraient-ils moins compétents que les autres ?

Trop silencieuse

En fait, c'est tout le contraire, et c'est une question de point de départ. En réalité, la Spectre est aussi silencieuse que n'importe quelle voiture électrique, mais elle l'est déjà trop en comparaison de la Rolls-Royce Ghost, dont le fabuleux V12 est pratiquement inaudible. L'astuce est que cette dernière est équipée d'un dispositif émettant des contre-fréquences, qui "annulent" le peu de bruit qui pénétrerait dans l'habitacle. Hors apparemment, il est techniquement difficile, voire impossible, de trouver les bonnes contre-fréquences pour les bruits du moteur électrique. Moralité : quand on n'est pas un constructeur comme les autres, on a des problèmes pas comme les autres.