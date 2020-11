Si les voitures modernes sont présentées comme bien plus respectueuses de l’environnement, la manière dont elles sont entretenues a un impact énorme sur leurs rejets polluants. En effet, une voiture d’une quinzaine d’années répondant parfaitement entretenue sera moins émettrice de rejets polluants qu’un véhicule plus récent ne faisant pas l’objet d’un suivi strict. Et avec le temps, une voiture partie toujours une partie de son efficacité, engendrant une moins bonne combustion, ce qui augmente les rejets polluants.

Fort de ce constat, Traxio (la Fédération des professionnels de l’automobile) promeut l’Eco-Entretien...