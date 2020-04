Véritable épouvantail sur le marché de la voiture électrique, Tesla fait continuellement évoluer ses modèles via des mises à jour à distance. La prochaine permettra d’améliorer significativement les performances de la berline Model S, mais aussi du SUV Model X.

Tesla disposait déjà d’un mode d’accélération démesurée (« Ludicrous » en anglais) sur ses modèles les plus puissants baptisés Performance. Mode qui permet de tirer toute la puissance des moteurs et de la batterie pour des accélérations canon. Eh bien le constructeur l’améliorera encore avec sa prochaine mise à jour qui inclura un mode « Cheetah », ou guépard en français, sur les Model S et X équipés de la dernière génération de moteurs (Raven).

Ce nouveau mode permet désormais à la berline Model S d’accélérer de 0 à 100 km/h en… 2,4 secondes ! Un temps identique à celui enregistré par la Bugatti Chiron, détentrice du record de l’exercice pour une voiture à moteur thermique !

Pour parvenir à ce résultat, la puissance de crête du moteur a été relevée de 46 ch (34 kW) pour atteindre 834 ch au total. Et la suspension adaptative adopte une position rappelant celle du Guépard sur le point de s’élancer lorsque ce mode est activé, ce qui explique le choix du nom.

Mises à jour à distance

Tesla a été le premier constructeur à généraliser les mises à jour « over the air », à distance donc, sans qu’il y ait besoin d’intervention humaine. Des mises à jour qui permettent généralement d’ajouter des fonctions supplémentaires ou d’améliorer le fonctionnement d’équipements existants tels le fameux Autopilot. Le constructeur propose notamment depuis peu la reconnaissance des feux de signalisation, et une reprogrammation de l’outil de gestion avait permis d’améliorer l’autonomie des modèles « Long Range » en février dernier aux Etats-Unis.