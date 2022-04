"Les clients et les fans des voitures de sport Toyota GAZOO Racing ont fait entendre leurs voix, et nous les avons écoutés. La Toyota GR Supra équipée d'une toute nouvelle boîte de vitesses manuelle sur mesure sera bientôt disponible". Voilà ce qu’annonce le communiqué de presse du constructeur. On n’en sait donc pas plus pour l’instant sur les performances de l’auto, ni sur la motorisation retenue.

Lors de son lancement en 2019, la Supra n’était proposée qu’avec le moteur 3 litres V6 de 340 ch fourni par BMW, associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. La gamme s’enrichissait en 2020 d’un moteur plus compact et plus léger, 2.0l de 258 ch, toujours associé exclusivement à une boîte automatique, au grand dam des puristes de la conduite sportive.

Cette Supra manuelle sera reconnaissable à son logo rouge à l’arrière, mais on ne sait pas pour l’instant quand elle arrivera sur le marché.