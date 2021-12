La GT86, ce petit coupé équipé d’un 4 cylindres boxer et vendue à un prix relativement abordable était une voiture formidable. Bonne nouvelle : cette GR86 s’inscrit dans sa lignée directe, tout en effaçant ses petits défauts.

Entrons directement dans le vif du sujet avec le changement majeur de ce nouveau modèle : un moteur enfin plus puissant, après avoir été vainement attendu sur la GT86. Le nouveau modèle embarque ainsi un moteur de 2,4 litres au lieu de 2 litres, avec à la clé 235 chevaux et 250 Nm contre 200 chevaux et 205 Nm auparavant. Le couple maxi est en plus délivré beaucoup plus bas : à 3.700 tr/min alors qu’avec l’ancienne, il fallait grimper à 6.600 tr/min ! La GR86 progresse à tous les niveaux, à commencer par la tenue de route.