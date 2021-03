C’est donc à la Toyota Yaris que les 59 journalistes automobiles issus de 22 pays européens ont décidé d’attribuer le maximum de points, et ainsi lui permettre de rafler le titre de Voiture de l’Année 2021. La japonaise a collecté 266 points et devance ainsi la Fiat 500 à 240 points et le Cupra Formentor à 239 points. Viennent ensuite dans l’ordre la Volkswagen ID.3 (224 points), la Skoda Octavia (199 points), le Land Rover Defender (164 points) et la Citroën C4 (143 points).

C’est la seconde fois que la Yaris remporte le prestigieux trophée après la première génération en 2000, et le troisième titre pour Toyota puisque la Prius a également été sacrée en 2005.

Un résultat attendu

Pour Stéphane Lémeret, directeur des rédactions du magazine Auto Trends et l’un des deux membres belges du jury, cette récompense est logique : "Parmi les finalistes, c’est la voiture qui réunissait le plus de qualités. Elle est bien dans son époque, avec une motorisation hybride bien adaptée à ce que l’on attend aujourd’hui. Son look est sympa et dynamique. Et elle est passionnante à conduire dans sa version GR. C’est un élément qui a clairement joué en sa faveur car la plupart des membres du jury sont des passionnés. J’ai voté pour elle, et c’est un verdict assez logique selon moi".