Le président Erdogan en personne a présenté les deux modèles de… Togg.

Bon, on est d’accord, pour nous Européens ? Togg, qui, en turque, est l’abréviation de "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu," ça ne sonne pas très bien à l’oreille. Mais après tout, ce n’est rien d’autre que l’équivalent pour les Transalpins de Fabbrica Italiana Automobili Torino, Fiat donc, qui, au début de son existence, ne devait pas non plus signifier grand-chose pour ceux qui n’étaient pas originaires de la botte italienne.