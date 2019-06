C’est un peu la mode. On prend une voiture classique et on la décline en crossover ou pseudo SUV. Presque toutes les marques cèdent à cette tendance pour finir assez logique quand on voit que près de 40 % des ventes de voitures neuves sont des SUV. La mode ne s’essouffle pas, tant s’en faut même puisque certains spécialistes prédisent que, à moyen terme, le chiffre qu’on vient d’annoncer à propos de cette catégorie pourrait même passer à 50 %, soit une voiture sur deux.

(...)